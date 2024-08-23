У Варшаві зіткнулися міський автобус, авто і трамвай, є постраждалий

У Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень у п’ятницю на вулиці Вольській. Наскільки відомо на цей час, водій маршрутного автобуса знепритомнів за кермом і втратив керування. Автобус зачепив легкове авто попереду, після того сталось зіткнення з трамваєм.

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Як свідчать фотографії, автобус і трамвай залишились майже неушкодженими.

Внаслідок ДТП постраждала одна людина – водій автобуса, його госпіталізували. На місці продовжують працювати служби надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, тиждень тому у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.

У Литві на початку тижня перекинувся великий рейсовий автобус сполученням "Калінінград – Рига", постраждали понад 20 осіб.