У Варшаві зіткнулися міський автобус, авто і трамвай, є постраждалий
У Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався вдень у п’ятницю на вулиці Вольській. Наскільки відомо на цей час, водій маршрутного автобуса знепритомнів за кермом і втратив керування. Автобус зачепив легкове авто попереду, після того сталось зіткнення з трамваєм.
Як свідчать фотографії, автобус і трамвай залишились майже неушкодженими.
Внаслідок ДТП постраждала одна людина – водій автобуса, його госпіталізували. На місці продовжують працювати служби надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, тиждень тому у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.
У Литві на початку тижня перекинувся великий рейсовий автобус сполученням "Калінінград – Рига", постраждали понад 20 осіб.