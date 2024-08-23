В Варшаве столкнулись городской автобус, авто и трамвай, есть пострадавший

В Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем в пятницу на улице Вольской. Насколько известно на данный момент, водитель маршрутного автобуса потерял сознание за рулем и потерял управление. Автобус зацепил легковое авто впереди, после того произошло столкновение с трамваем.

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Как свидетельствуют фотографии, автобус и трамвай остались почти неповрежденными.

В результате ДТП пострадал один человек – водитель автобуса, его госпитализировали. На месте продолжают работать службы чрезвычайных ситуаций.

Напомним, неделю назад в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.

В Литве в начале недели перевернулся большой рейсовый автобус сообщением "Калининград – Рига", пострадали более 20 человек.