У Литві перекинувся великий рейсовий автобус: постраждали понад 20 осіб
Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 15:40 —
В аварії рейсового автобуса у Литві вранці 19 серпня постраждали 26 осіб.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Аварія сталася в районі міста Шакяй на південному заході Литви. Близько 6 години ранку рятувальні служби отримали сповіщення про пасажирський автобус, що з’їхав з траси і перекинувся.
У поліції повідомили, що в автобусі було 47 осіб, включно з водієм-громадянином Латвії. Мандрівники були громадянами Латвії і Росії.
26 пасажирів госпіталізували, з них двоє – у тяжкому стані. Інших на перший час після аварії розмістили у спортзалі місцевої школи.
За фактом аварії почали розслідування.
Минулого тижня понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Польщі.
Раніше у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого дев'ять осіб загинули і понад 20 отримали поранення.