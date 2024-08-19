У Литві перекинувся великий рейсовий автобус: постраждали понад 20 осіб

В аварії рейсового автобуса у Литві вранці 19 серпня постраждали 26 осіб.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Аварія сталася в районі міста Шакяй на південному заході Литви. Близько 6 години ранку рятувальні служби отримали сповіщення про пасажирський автобус, що з’їхав з траси і перекинувся.

Jurbarkosviesa.lt

У поліції повідомили, що в автобусі було 47 осіб, включно з водієм-громадянином Латвії. Мандрівники були громадянами Латвії і Росії.

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26 пасажирів госпіталізували, з них двоє – у тяжкому стані. Інших на перший час після аварії розмістили у спортзалі місцевої школи.

За фактом аварії почали розслідування.

Минулого тижня понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Польщі.

Раніше у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого дев'ять осіб загинули і понад 20 отримали поранення.