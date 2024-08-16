Понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Польщі
Новини — П'ятниця, 16 серпня 2024, 11:36 —
23 людини отримали поранення і були доставлені в лікарні в результаті аварії в польському Карпачі в Нижній Сілезії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Інцидент стався в четвер пізно ввечері на вулиці Великопольській у нижньосілезькому місті Карпач.
Пасажирський автомобіль Skoda виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з автобусом. Після аварії автобус завис на узбіччі дороги.
23 людини отримали поранення і були доставлені до лікарень – 19 осіб з автобуса і четверо з легкового автомобіля.
Правоохоронці повідомили, що водії обох транспортних засобів були тверезі.
Найбільш серйозно в аварії постраждали жінка та її дві доньки. 13-річну дівчинку гелікоптером доставили до Вроцлава, а її матір – до Валбжиха. Лікарі борються за життя 13-річної дівчинки.
Всі особи з автобуса, які постраждали в аварії, госпіталізовані до лікарні в Єленій Гурі, у них легкі травми.
Нагадаємо, 15 серпня на південному заході Польщі автобус з понад 60 людьми на борту зіткнувся мікроавтобусом дорожньої служби, постраждали вісім людей.
Минулого тижня у столиці Туреччини Анкарі пасажирський автобус врізався в опору мосту, внаслідок чого, за попередніми даними, дев'ять осіб загинули і ще 26 отримали поранення.