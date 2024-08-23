Євродепутат Орбана склав мандат після того, як п’яним накричав на жінку і побився в барі

Балаж Дьорффі, депутат Європейського парламенту від партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", у п’ятницю 23 серпня оголосив про складання мандата після інциденту напідпитку напередодні.

Про це сам Дьорффі повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Угорський політик сказав, що увечері в четвер, 22 серпня, "вплутався у п’яну суперечку із жінкою, яка (суперечка), на жаль, переросла в насильство".

"Хоча я, на жаль, не пам'ятаю, що сталося, те, що я зробив, було неприйнятним. Після того, що я зробив, мені немає місця в публічному житті. Тому я подаю у відставку з усіх своїх публічних посад і виходжу з "Фідес". Це найменше, що я можу зробити в цій ситуації", – додав він.

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Окрім мандата євродепутата, політик також залишив посаду президента Угорської сільськогосподарської палати, яку очолював з 2013 року.

У "Фідес" підтвердили звільнення Дьорффі, наголосивши, що поведінці євродепутата "немає виправдання", а партія "не терпить насильства, особливо щодо жінок!"

Хоча публічно сторони не уточнювали подробиць інциденту, угорські ЗМІ стверджують, що Дьорффі під час вечірки в одному з барів Будапешта напідпитку накричав на жінку, на що її товариші відреагували бійкою.

На місце події довелось викликати поліцію, одному з учасників бійки знадобилась допомога медиків. Дьорффі фігурує в розслідуванні, яке за фактом інциденту почала Центральна головна слідча прокуратура Угорщини.

Балаж Дьорффі став депутатом Європарламенту від "Фідес" у червні після 14 років роботи в парламенті Угорщини.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли євродепутати від партії Орбана потрапляють у подібні скандали. У 2020 році Йожеф Саєр склав мандат після того, як його заскочили на гей-оргії в Брюсселі з наркотиками, а від поліції тікав, спустившись по водостічній трубі.