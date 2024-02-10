Міністерка юстиції Угорщини йде у відставку та з політики після помилування у справі педофіла

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варга оголосила про відставку після аналогічного оголошення президентки Каталін Новак.

Про це Варга написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що "бере на себе політичну відповідальність" за підписання президенткою указу про помилування особи, засудженої як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

"Для того, щоб рішення президента про індивідуальне помилування було дійсним, необхідний додатковий підпис міністра юстиції", – пояснила Варга.

Вона додала, що йде "з суспільного життя, складає повноваження члена парламенту", а також не очолюватиме список партії Віктора Орбана "Фідес" на виборах до Європарламенту.

"Угорщина може і надалі розраховувати на мене у захисті наших національних інтересів і цінностей", – зазначила Варга.

Перед цим про відставку на тлі скандального помилування оголосила угорська президентка Каталін Новак.

Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.

Напередодні щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.