Евродепутат Орбана сложил мандат после того, как пьяным накричал на женщину и подрался в баре

Балаж Дьёрффи, депутат Европейского парламента от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", в пятницу 23 августа объявил о сложении мандата после инцидента в нетрезвом виде накануне.

Об этом сам Дьёрффи сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Венгерский политик сказал, что вечером в четверг, 22 августа, "ввязался в пьяный спор с женщиной, который (спор), к сожалению, перерос в насилие".

"Хотя я, к сожалению, не помню, что произошло, то, что я сделал, было неприемлемым. После того, что я сделал, мне нет места в публичной жизни. Поэтому я подаю в отставку со всех своих публичных должностей и выхожу из "Фидес". Это самое малое, что я могу сделать в этой ситуации", – добавил он.

Реклама:

Кроме мандата евродепутата, политик также покинул пост президента Венгерской сельскохозяйственной палаты, которую возглавлял с 2013 года.

В "Фидес" подтвердили увольнение Дьёрффи, подчеркнув, что поведению евродепутата "нет оправдания", а партия "не терпит насилия, особенно в отношении женщин!"

Хотя публично стороны не уточняли подробностей инцидента, венгерские СМИ утверждают, что Дьёрффи во время вечеринки в одном из баров Будапешта навеселе накричал на женщину, на что ее товарищи отреагировали дракой.

На место происшествия пришлось вызвать полицию, одному из участников драки понадобилась помощь медиков. Дьёрффи фигурирует в расследовании, которое по факту инцидента начала Центральная главная следственная прокуратура Венгрии.

Балаж Дьёрффи стал депутатом Европарламента от "Фидес" в июне после 14 лет работы в парламенте Венгрии.

Отметим, что это не первый случай, когда евродепутаты от партии Орбана попадают в подобные скандалы. В 2020 году Йожеф Сайер сложил мандат после того, как его застали на гей-оргии в Брюсселе с наркотиками, а от полиции он убегал, спустившись по водосточной трубе.