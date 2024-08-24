На півдні Франції в результаті підпалу авто біля синагоги постраждав поліцейський

Поліцейський отримав поранення, коли в суботу на парковці синагоги в південнофранцузькому містечку Ла-Гранде-Мотт вибухнув палаючий автомобіль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Офіційні особи Франції назвали інцидент терористичним актом і заявили, що безпека в єврейських установах буде посилена.

За словами прем'єр-міністра Габріеля Атталя, поліція розшукує підозрюваного, а розслідуванням займається антитерористична прокуратура.

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"Це антисемітський напад. Знову наші єврейські співвітчизники стали мішенню. Ми не здамося. Перед обличчям антисемітизму, перед обличчям насильства ми ніколи не дозволимо себе залякати", – додав Атталь.

Франція, як і інші країни Європи, пережила сплеск антисемітських інцидентів після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і нападу Ізраїлю у відповідь на Газу.

"Ми робимо все можливе, щоб знайти людину, яка здійснила цей терористичний акт, і захистити місця поклоніння", – заявив президент Емманюель Макрон.

Дві машини, одна з яких містила щонайменше один газовий балончик, були підпалені на парковці синагоги приблизно о 8:30 ранку, повідомляють місцеві ЗМІ.

Le Parisien, franceinfo та інші ЗМІ повідомили, що незадовго до нападу на камерах відеоспостереження був помічений підозрюваний з палестинським прапором, пов'язаним навколо пояса.

Кілька ЗМІ повідомили, що життю пораненого поліцейського нічого не загрожує.

"Вибух газового балона в автомобілі перед синагогою Гранде-Мотт в очікуваний час прибуття віруючих – це не просто напад на місце поклоніння, це спроба вбити євреїв", – заявив Йонатан Арфі, який очолює CRIF, парасолькову організацію французьких єврейських груп.

Поліція підтвердила спробу підпалу, але відмовилася надати більш детальну інформацію.

Атталь і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен повинні були відвідати синагогу пізніше в суботу. Дарманен заявив, що поліція посилить охорону синагог, єврейських шкіл і магазинів по всій Франції.

Нагадаємо, у першій половині 2024 року в Британії сталося майже 2 тисячі антисемітських інцидентів, що є рекордним показником для перших шести місяців будь-якого року.

У Франції також зросла кількість випадків расизму й нетерпимості – до цього призвели війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС та висловлювання ультраправих.