На юге Франции в результате поджога авто возле синагоги пострадал полицейский

Полицейский получил ранения, когда в субботу на парковке синагоги в южнофранцузском городке Ла-Гранде-Мотт взорвался горящий автомобиль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Официальные лица Франции назвали инцидент террористическим актом и заявили, что безопасность в еврейских учреждениях будет усилена.

По словам премьер-министра Габриэля Атталя, полиция разыскивает подозреваемого, а расследованием занимается антитеррористическая прокуратура.

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"Это антисемитское нападение. Опять наши еврейские соотечественники стали мишенью. Мы не сдадимся. Перед лицом антисемитизма, перед лицом насилия мы никогда не позволим себя запугать", – добавил Атталь.

Франция, как и другие страны Европы, пережила всплеск антисемитских инцидентов после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября и ответного нападения Израиля на Газу.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти человека, совершившего этот террористический акт, и защитить места поклонения", – заявил президент Эмманюэль Макрон.

Две машины, одна из которых содержала по меньшей мере один газовый баллончик, были подожжены на парковке синагоги примерно в 8:30 утра, сообщают местные СМИ.

Le Parisien, franceinfo и другие СМИ сообщили, что незадолго до нападения на камерах видеонаблюдения был замечен подозреваемый с палестинским флагом, связанным вокруг пояса.

Несколько СМИ сообщили, что жизни раненого полицейского ничего не угрожает.

"Взрыв газового баллона в автомобиле перед синагогой Гранд Мотт в ожидаемое время прибытия верующих – это не просто нападение на место поклонения, это попытка убить евреев", – заявил Йонатан Арфи, возглавляющий CRIF, зонтичную организацию французских еврейских групп.

Полиция подтвердила попытку поджога, но отказалась предоставить более подробную информацию.

Атталь и министр внутренних дел Жеральд Дарманен должны были посетить синагогу позже в субботу. Дарманен заявил, что полиция усилит охрану синагог, еврейских школ и магазинов по всей Франции.

Напомним, в первой половине 2024 года в Британии произошло почти 2 тысячи антисемитских инцидентов, что является рекордным показателем для первых шести месяцев любого года.

Во Франции также возросло количество случаев расизма и нетерпимости – к этому привели война Израиля против террористической группировки ХАМАС и высказывания ультраправых.