У Британії зафіксували рекордний рівень антисемітських інцидентів у першому півріччі

У першій половині 2024 року в Британії сталося майже 2 тисячі антисемітських інцидентів, що є рекордним показником для перших шести місяців будь-якого року.

Про це повідомив у четвер єврейський консультативний орган Community Security Trust (CST), який консультує приблизно 280 тисяч євреїв Британії з питань безпеки, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

CST заявив, що більше половини зафіксованих інцидентів були пов'язані з Ізраїлем, Газою, ХАМАС або поточним конфліктом в регіоні.

"Ці останні дані ще раз підтверджують ганебний сплеск британського антисемітизму. Це відбувається в усіх сферах суспільства, в тому числі в школах, кампусах, на робочих місцях, у громадському транспорті та на вулицях", – сказав виконавчий директор CST Марк Гарднер.

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У період з січня по липень було зафіксовано 1 978 інцидентів антисемітизму, повідомляє CST, що понад удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також було зафіксовано значне зростання кількості інцидентів в інтернеті та антиєврейської ненависті в школах.

У лютому CST заявила, що 2023 рік став найгіршим роком для антисемітизму в Британії з тих пір, як вона почала реєструвати дані після сплеску ненависті після нападу на Ізраїль 7 жовтня, здійсненого ХАМАС.

Минулого року уряд виділив благодійній організації додаткові 3 млн фунтів стерлінгів (3,8 млн доларів) на забезпечення безпеки в єврейських установах.

"Зростання рівня антисемітської ненависті, про яке йдеться в цьому звіті, справді жахливе, і ми ніколи не повинні відступати в нашій роботі, щоб викорінити цю ненависть у всіх її формах", – заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

"У Британії немає місця для цієї огидної ненависті, і ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що ті, хто розпалює цю отруту – на вулицях чи в інтернеті – завжди повинні відповідати за всією суворістю закону", – додала вона.

Напередодні у Британії відбулися багатотисячні антирасистські протести.

Як повідомлялося, у Франції також зросла кількість випадків расизму й нетерпимості – до цього призвели війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС та висловлювання ультраправих.