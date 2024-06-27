У Франції в 2023 році спостерігалося зростання випадків усіх видів расизму

Кількість випадків расизму й нетерпимості у Франції зросла, що підживлюють війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази та висловлювання ультраправих.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить щорічне дослідження французької комісії з прав людини, яке наводить Reuters.

За даними дослідження, кількість повідомлень про антисемітські та антимусульманські акти зросла на 284% та 29% відповідно, водночас кількість інших видів расистських дій збільшилася на 21%.

"2023 рік ознаменувався значним посиленням у неприйнятті іншого, чи то в думках, чи то в діях", – йдеться у звіті.

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Автори дослідження вказують, що ізраїльсько-палестинський конфлікт регулярно провокує антисемітські дії, які досягають піку у зв'язку з операціями, що проводяться Ізраїлем у Газі, "але цей рівень безпрецедентний".

У звіті також зазначають, що закон про імміграцію, який був запропонований урядом у лютому 2023 року та містив відгомони ідеї ультраправих сил про "національну перевагу", а також дебати навколо нього посилили цю ксенофобську тенденцію.

За даними дослідження, 51% респондентів опитування із загального населення більше не відчувають себе у Франції як вдома, порівняно з 43% громадян Франції у 2022 році, що автори звіту пов'язують з неприйняттям імміграції.

Згідно з опитуванням, 43% опитаних жителів Франції вважають, що відсутність безпеки пов'язана загалом з імміграцією, порівняно з думкою 83% прихильників ультраправого "Національного фронту".

Автори дослідження наголошують, що пропозиції ультраправих обмежити права іммігрантів у Франції, що "прямо суперечить принципам рівності, братерства і свободи", закріпленим у Конституції, сприятиме поширенню расистських поглядів.

Повідомляли, що уряд Франції заборонив кілька праворадикальних та ісламістських груп за чотири дні до першого туру дострокових парламентських виборів на тлі популярності ультраправих і ультралівих політичних сил.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розкритикував крайні праві й ліві політичні партії в країні, заявивши, що їхня риторика загрожує поглибленням розколів у суспільстві і "громадянською війною".

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.

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