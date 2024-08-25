У США заявили, що зберігають готовність через можливу атаку Ірану на Ізраїль

У США заявили, що уважно стежать за будь-якими ознаками того, що Іран виконає свої погрози і здійснить атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Про це в інтерв’ю Reuters сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, повідомляє "Європейська правда".

Іран пообіцяв відповідь на вбивство лідера Ганії, яке сталося під час його візиту до Тегерана наприкінці минулого місяця і в якому він звинуватив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до цього вбивства.

Ліванське угруповання "Хезболла" також пригрозила відповіддю після того, як Ізраїль вбив її високопоставленого командира в Бейруті минулого місяця.

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"Ми залишаємося на позиціях, спостерігаючи за (розвідкою) і пересуванням сил", – сказав Браун.

Він не став припускати, що може зробити Іран і його союзники, але сказав, що сподівається обговорити різні сценарії зі своїм ізраїльським колегою.

"Зокрема, коли я буду спілкуватися з моїм ізраїльським колегою, як вони можуть відреагувати в залежності від реакції, яка надійде від "Хезболли" або Ірану", – зазначив Браун.

Він також нагадав, що США посилюють свою присутність на Близькому Сході посилюють свої сили на Близькому Сході.

"Ми залучили додаткові сили і засоби, щоб надіслати потужний сигнал для стримування ширшого конфлікту ... а також для захисту наших військ у разі нападу на них", – сказав Браун, наголосивши, що захист американських військ є "першорядним".

Браун напередодні розпочав неоголошений візит на Близький Схід, щоб обговорити шляхи уникнення нової ескалації на тлі ризику атаки Ірану на Ізраїль.

Нагадаємо, занепокоєння повномасштабною регіональною війною на Близькому Сході зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі може змусити Іран утриматися від атаки на Ізраїль.