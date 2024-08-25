В США заявили, что сохраняют готовность из-за возможной атаки Ирана на Израиль

В США заявили, что внимательно следят за любыми признаками того, что Иран выполнит свои угрозы и осуществит атаку на Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом в интервью Reuters сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, сообщает "Европейская правда".

Иран пообещал ответ на убийство лидера Хании, которое произошло во время его визита в Тегеран в конце прошлого месяца и в котором он обвинил Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этому убийству.

Ливанская группировка "Хезболла" также пригрозила ответом после того, как Израиль убил ее высокопоставленного командира в Бейруте в прошлом месяце.

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"Мы остаемся на позициях, наблюдая за (разведкой) и передвижением сил", – сказал Браун.

Он не стал предполагать, что может сделать Иран и его союзники, но сказал, что надеется обсудить различные сценарии со своим израильским коллегой.

"В частности, когда я буду общаться с моим израильским коллегой, как они могут отреагировать в зависимости от реакции, которая поступит от "Хезболлы" или Ирана", – отметил Браун.

Он также напомнил, что США усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке усиливают свои силы на Ближнем Востоке.

"Мы привлекли дополнительные силы и средства, чтобы послать мощный сигнал для сдерживания более широкого конфликта ... а также для защиты наших войск в случае нападения на них", – сказал Браун, подчеркнув, что защита американских войск является „первостепенной".

Браун накануне начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.

Напомним, беспокойство полномасштабной региональной войной на Ближнем Востоке выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль.