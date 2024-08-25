Папа Римський розкритикував заборону російської церкви в Україні

Папа Римський Франциск у неділю засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

Про це, як пише "Європейська правда", Франциск сказав під час недільної зустрічі з вірянами, його цитує Vatican News.

Папа Римський відзначив, що і далі з болем стежить за бойовими діями в Україні та Російській Федерації.

"І, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх.

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Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", – сказав Папа Римський.

Він додав, що тим, "хто хоче молитися", треба дозволити молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю.

"Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", – сказав Франциск.

Він закликав не переставити молитися за те, "щоби припинилися війни".

Президент Володимир Зеленський підписав у суботу, у День Незалежності України, закон про заборону діяльності релігійних організацій, що пов'язані з Росією.

Метою закону є заборона діяльності в Україні російської православної церкви й релігійних організацій, афілійованих з нею.

Зеленський зустрічався з Папою Римським в Італії у червні, напередодні Саміту миру. Вони говорили про роль Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.