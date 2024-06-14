Зеленський на зустрічі з Папою поговорив про агресію та ракетний терор РФ
Новини — П'ятниця, 14 червня 2024, 18:05 —
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 14-15 червня.
Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у X (Twitter).
За словами президента, вони обговорили наслідки агресії РФ проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.
I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.
I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZGРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2024
"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", – зазначив Зеленський.
Глава держави зауважив, що Україна цінує участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.
Минулого тижня Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані главу Офісу президента України Андрія Єрмака.
Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у травні заявила, що запрошення на Глобальний саміт миру отримав зокрема Папа Римський Франциск.
Найбільший резонанс і критику раніше спричинили слова Папи Римського, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
Згодом у Ватикані, коментуючи слова Папи, визнали, що перші кроки для перемовин про мир має зробити Кремль.