Зеленський на зустрічі з Папою поговорив про агресію та ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском напередодні Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 14-15 червня.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у X (Twitter).

За словами президента, вони обговорили наслідки агресії РФ проти України, російський повітряний терор та складну ситуацію в енергетиці.

I met with @Pontifex and thanked His Holiness for his prayers for peace in Ukraine, his spiritual closeness to our people, and humanitarian aid for Ukrainians.



I informed the Pope about the consequences of Russian aggression, its air terror, and the difficult energy situation.… pic.twitter.com/MHhgrzbRZG

