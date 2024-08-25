У неділю по всій Польщі лунатимуть сирени

У неділю ввечері по всій Польщі лунатимуть сирени, щоб віддати шану трагічно загиблим у Познані пожежникам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

У неділю о 18:00 за місцевим часом у всіх підрозділах пожежної служби ввімкнуть світлові і звукові сигнали, щоб вшанувати пам'ять трагічно загиблих пожежників з Познані, повідомив прессекретар головної пожежної служби Кароль Кєжковський.

У Познані в суботу ввечері сталася пожежа і вибух у багатоквартирному будинку.

Реклама:

Перші співробітники пожежної служби прибули на місце події через кілька хвилин.

Під час виконання службових обов’язків 11 пожежників отримали поранення, а двоє – 33 і 34 років – були оголошені в розшук. Кілька годин тривали їхні пошуки.

Близько полудня у неділю прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що двоє пожежників загинули.