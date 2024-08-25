В воскресенье по всей Польше будут звучать сирены

В воскресенье вечером по всей Польше будут звучать сирены, чтобы отдать дань уважения трагически погибшим в Познани пожарным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

В воскресенье в 18:00 по местному времени во всех подразделениях пожарной службы включат световые и звуковые сигналы, чтобы почтить память трагически погибших пожарных из Познани, сообщил пресс-секретарь главной пожарной службы Кароль Кежковский.

В Познани в субботу вечером произошел пожар и взрыв в многоквартирном доме.

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Первые сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия через несколько минут.

Во время выполнения служебных обязанностей 11 пожарных получили ранения, а двое – 33 и 34 лет – были объявлены в розыск. Несколько часов продолжались их поиски.

Около полудня в воскресенье премьер-министр Дональд Туск объявил, что двое пожарных погибли.