В воскресенье по всей Польше будут звучать сирены
В воскресенье вечером по всей Польше будут звучать сирены, чтобы отдать дань уважения трагически погибшим в Познани пожарным.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.
В воскресенье в 18:00 по местному времени во всех подразделениях пожарной службы включат световые и звуковые сигналы, чтобы почтить память трагически погибших пожарных из Познани, сообщил пресс-секретарь главной пожарной службы Кароль Кежковский.
В Познани в субботу вечером произошел пожар и взрыв в многоквартирном доме.
Первые сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия через несколько минут.
Во время выполнения служебных обязанностей 11 пожарных получили ранения, а двое – 33 и 34 лет – были объявлены в розыск. Несколько часов продолжались их поиски.
Около полудня в воскресенье премьер-министр Дональд Туск объявил, что двое пожарных погибли.