МЗС України: Білорусь накопичує сили під кордоном з Київщиною під виглядом навчань

Міністерство закордонних справ України про накопичення Білоруссю значної кількості військових і техніки біля кордону з північчю Київщини під виглядом навчань.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву МЗС опублікувало увечері 25 серпня.

Міністерство закордонних справ повідомило, що розвідувальні органи України мають дані про зосередження Білоруссю значних сил у Гомельській області біля північних кордонів України.

Під виглядом навчань там зосереджують "значну кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою", також там помітили членів колишньої ПВК "Вагнер".

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"Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики, Чорнобильської АЕС, створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", – закликали в МЗС України.

У зовнішньодипломатичному відомстві підкреслили, що Україна не робила і не планує жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", – додали в МЗС.

Нагадаємо, в середині серпня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ нібито знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону.

У Державній прикордонній службі України тоді повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Також Мінськ заявляв про збиття "повітряних цілей з України". В МЗС України назвали ці заяви Лукашенка нагнітанням антиукраїнських настроїв.