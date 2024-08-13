В МЗС відповіли на протест Білорусі: закликаємо не створювати уявних загроз

В МЗС назвали заяви самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про збиття "повітряних цілей з України" черговим нагнітанням антиукраїнських настроїв.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, в МЗС аналізують заяви Лукашенка, але не бачать доцільності реагувати на них.

"Не бачимо особливої доцільності реагувати на них тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", – сказав Тихий.

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"Створення уявних загроз з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш ральними. Тому ми закликаємо не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження уявних загроз, яких немає", – наголосив речник.

10 серпня до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасову повірену у справах України в країні Ольгу Тимуш після того, як самопроголошений президент Александр Лукашенко заявив, що військові збивали "повітряні цілі з України".

Українському дипломату було заявлено "рішучий протест".

Раніше Лукашенко заявив, що військові ввечері у минулу п’ятницю збили над територією Білорусі "повітряні цілі з України".

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