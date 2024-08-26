МИД Украины: Беларусь накапливает силы под границей с Киевской областью под видом учений

Министерство иностранных дел Украины о накоплении Беларусью значительного количества военных и техники у границы с севером Киевской области под видом учений.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление МИД опубликовало вечером 25 августа.

Министерство иностранных дел сообщило, что разведывательные органы Украины имеют данные о сосредоточении Беларусью значительных сил в Гомельской области у северных границ Украины.

Под видом учений там сосредоточено "значительное количество личного состава, в том числе Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику", также там заметили членов бывшей ЧВК "Вагнер".

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"Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у РБ систем огня", – призвали в МИД Украины.

Во внешнедипломатическом ведомстве подчеркнули, что Украина не предпринимала и не планирует никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины", – добавили в МИД.

Напомним, в середине августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему "пришлось" перебросить почти треть всей армии к границе с Украиной, но потом после выяснения намерений и Киев, и Минск якобы снова уменьшили размер группировок со своей стороны границы.

В Государственной пограничной службе Украины тогда сообщили, что не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.

Также Минск заявлял о сбивании "воздушных целей из Украины". В МИД Украины назвали эти заявления Лукашенко нагнетанием антиукраинских настроений.