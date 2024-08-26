У Латвії анонсували масштабні військові навчання з союзниками по НАТО

З 3 вересня до 8 жовтня по всій Латвії відбуватимуться масштабні державні військові навчання "Namejs 2024", організовані Національними збройними силами (НЗС).

Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу НЗС Латвії, інформує "Європейська правда".

У навчаннях візьмуть участь близько 11 тисяч латвійських військовослужбовців, а також сили союзників.

Для вдосконалення та зміцнення спроможності виконувати завдання в разі загрози державі, у навчаннях "Namejs 2024" планується відпрацювати співпрацю з Центром операційного керівництва Цивільної оборони, зокрема, з Державною канцелярією, галузевими міністерствами та їхніми підвідомчими установами.

Реклама:

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці зі США, Естонії та Литви, багатонаціональні бойові групи НАТО, що входять до складу Механізованої піхотної бригади Сухопутних військ, багатонаціональні бригади штабу НАТО в Латвії, підрозділ інтеграції сил НАТО в Латвії та командування збройних сил Канади в Латвії.

Навчання також підтримають сили швидкого реагування та представники штабів НАТО різних рівнів.

Раніше у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.

Також повідомляли, що німецька бригада підвищеної пильності перекине до Литви сушею і морем понад 650 одиниць військової техніки для проведення навчань Grand Eagle-2/24.