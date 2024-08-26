В Латвии анонсировали масштабные военные учения с союзниками по НАТО

С 3 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить масштабные государственные военные учения Namejs 2024, организованные Национальными вооруженными силами.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Латвии, информирует "Европейская правда".

В учениях примут участие около 11 тысяч латвийских военнослужащих, а также силы союзников.

Для совершенствования и укрепления способности выполнять задачи в случае угрозы государству, в учениях Namejs 2024 планируется отработать сотрудничество с Центром операционного руководства Гражданской обороны, в частности, с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами и их подведомственными учреждениями.

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В учениях примут участие военнослужащие из США, Эстонии и Литвы, многонациональные боевые группы НАТО, входящие в состав Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, многонациональные бригады штаба НАТО в Латвии, подразделение интеграции сил НАТО в Латвии и командование вооруженных сил Канады в Латвии.

Учения также поддержат силы быстрого реагирования и представители штабов НАТО разных уровней.

Ранее в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.

Также сообщалось, что немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24.