Німецька бригада перекине до Литви понад 650 одиниць військової техніки

Німецька бригада підвищеної пильності перекине до Литви сушею і морем понад 650 одиниць військової техніки для проведення навчань Grand Eagle-2/24.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили у Збройних силах Литви, до 22 серпня військова техніка 21-ї бригади німецької бригади підвищеної пильності рухатиметься дорогами Литви від польського кордону до полігону генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраді.

Передислоковані підрозділи військової техніки до 8 вересня візьмуть участь у навчаннях Grand Eagle-2/24.

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Мета навчань – передислокація в Литві якомога швидшим способом підрозділів 21-ї бригади німецької армії з метою забезпечення захисту східного флангу НАТО.

Ці навчання дають змогу визначити, наскільки швидко німецька армія зможе перерозподілити свої сили і приєднатися до литовської армії для захисту територіальної цілісності Литви, а також допомагають підтримувати високий рівень боєготовності в підрозділах.

Прикомандирована до Литви німецька бригада підвищеної пильності несе чергування з 2022 року, а з грудня минулого року командування бригадою підвищеної пильності перейшло до 21-ї бригади німецької армії.

Також цього тижня в рамках навчань "Лютий вовк 24-2" авіанавідники країн НАТО вправлятимуться в Естонії в підтримці зв'язку з пілотами винищувачів Eurofighter Typhoon ВПС Італії.

Минулими вихідними у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.