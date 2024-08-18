Болгарія проводить спільні зі США військові навчання

У Болгарії напередодні розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Навчання проходять в районах 24-ї авіабази в Крумово, аеропорту Пловдив, військового району в Чешнегірово і в тимчасово виділених районах повітряного простору Республіки Болгарія.

У них беруть участь сили і засоби Міністерства оборони і структур, безпосередньо підпорядкованих міністру оборони, Військово-повітряних сил Болгарії, Об'єднаного командування спеціальних операцій і формувань ВПС США в Європі, а також команди з Військово-медичної академії.

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"Метою навчань "Фракійське літо-2024" є підвищення спроможностей і оперативної сумісності екіпажів військово-транспортної авіації і з'єднань протиповітряної оборони ВПС, а також сил спеціального призначення під час участі в міжнародних навчаннях і операціях", – йдеться у повідомленні.

Навчання включатиме денні та нічні польоти за участю літаків Spartan ВПС Болгарії та літаків С-130 ВПС США.

Як відомо, з 5 по 23 серпня армія Молдови проводить на військових полігонах багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2024.

А з 1 серпня у Польщі почалася ще одна військова операція, спрямована на посилення захисту неба у східних регіонах країни.