Британія і США конфіскували кокаїн на понад 40 млн фунтів стерлінгів у Карибському морі

Британський патрульний корабель берегової охорони допоміг морській піхоті та береговій охороні США конфіскувати у наркоторговців кокаїн вартістю понад 40 млн фунтів стерлінгів у Карибському морі.

Про це повідомили Військово-морські сили Великої Британії, пише "Європейська правда".

Як зазначили військові, патрульний корабель HMS Trent допоміг конфіскувати півтони наркотиків класу А.

До цієї операції, яка відбулася за 222 км на південь від Домініканської Республіки, були також залучені берегова охорона та авіація ВМС США.

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За словами військових, завдяки авіації, морська піхота та берегова охорона США піднялися на борт човна контрабандистів.

Як зазначили журналісти Sky News, наркоторговці викинули свій вантаж за борт, але всю контрабанду – 506 кг кокаїну все ж вдалося вилучили, а трьох контрабандистів разом з наркотиками передали американській владі, зазначили британці.

Нещодавно правоохоронці в Роттердамі випадково виявили партію наркотиків, захованих у коробках із напівзамороженою рибою, вирішивши перевірити "дивний хімічний запах" на одному з підприємств.

12 серпня у чорноморському порту Бургас болгарські митники вилучили близько 436 кілограмів героїну.