Британия и США конфисковали кокаин на более 40 млн фунтов стерлингов в Карибском море

Британский патрульный корабль береговой охраны помог морской пехоте и береговой охране США конфисковать у наркоторговцев кокаин стоимостью более 40 млн фунтов стерлингов в Карибском море.

Об этом сообщили Военно-морские силы Великобритании, пишет "Европейская правда".

Как отметили военные, патрульный корабль HMS Trent помог конфисковать полтонны наркотиков класса А.

К этой операции, которая состоялась в 222 км к югу от Доминиканской Республики, были также привлечены береговая охрана и авиация ВМС США.

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По словам военных, благодаря авиации, морская пехота и береговая охрана США поднялись на борт лодки контрабандистов.

Как отметили журналисты Sky News, наркоторговцы выбросили свой груз за борт, но всю контрабанду – 506 кг кокаина все же удалось изъять, а трех контрабандистов вместе с наркотиками передали американским властям, отметили британцы.

Недавно правоохранители в Роттердаме случайно обнаружили партию наркотиков, спрятанных в коробках с полузамороженной рыбой, решив проверить "странный химический запах" на одном из предприятий.

12 августа в черноморском порту Бургас болгарские таможенники изъяли около 436 килограммов героина.