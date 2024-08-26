Cанду не братиме участі у святкуванні дня незалежності Молдови через коронавірус

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що заразилася коронавірусом і через це не зможе бути присутня на заходах до Дня незалежності Молдови.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Мая Санду 26 серпня у відеозвернення у своєму Facebook повідомила, що заразилася коронавіром і через це не буде присутня на заходах до Дня незалежності 27 серпня.

"У мене немає симптомів, окрім невеликої втоми. Але, щоб не створювати ризиків для оточуючих, найближчими днями я буду на самоізоляції", – повідомила президентка.

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Вона нагадала співгромадянам, що "ковід нікуди не подівся" та закликала робити тести за підозри на зараження і звертатись до лікаря.

Останнім часом у Молдові, як і в Україні, зростає кількість заражень коронавірусом.

Нагадаємо, минулого тижня Мая Санду офіційно оголосила про свій вступ у президентські перегони, тоді як проросійський експрезидент Ігор Додон не йде на вибори і підтримав кандидатуру колишнього генпрокурора Александра Стояногло.

Президентські вибори у Молдові пройдуть 20 жовтня.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті План "Перемога" для Молдови: як у РФ хочуть здолати Санду на виборах президента.