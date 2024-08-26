Санду не будет участвовать в праздновании дня независимости Молдовы из-за коронавируса

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что заразилась коронавирусом и поэтому не сможет присутствовать на мероприятиях ко Дню независимости Молдовы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Майя Санду 26 августа в видеообращении в своем Facebook сообщила, что заразилась коронавиром и поэтому не будет присутствовать на мероприятиях ко Дню независимости.

"У меня нет симптомов, кроме небольшой усталости. Но, чтобы не создавать рисков для окружающих, в ближайшие дни я буду на самоизоляции", – сообщила президент.

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Она напомнила согражданам, что "ковид никуда не делся" и призвала делать тесты при подозрении на заражение и обращаться к врачу.

В последнее время в Молдове, как и в Украине, растет количество заражений коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе Майя Санду официально объявила о своем вступлении в президентскую гонку, тогда как пророссийский экс-президент Игорь Додон не идет на выборы и поддержал кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло.

Президентские выборы в Молдове пройдут 20 октября.

Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.