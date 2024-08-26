Санду не будет участвовать в праздновании дня независимости Молдовы из-за коронавируса
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что заразилась коронавирусом и поэтому не сможет присутствовать на мероприятиях ко Дню независимости Молдовы.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Майя Санду 26 августа в видеообращении в своем Facebook сообщила, что заразилась коронавиром и поэтому не будет присутствовать на мероприятиях ко Дню независимости.
"У меня нет симптомов, кроме небольшой усталости. Но, чтобы не создавать рисков для окружающих, в ближайшие дни я буду на самоизоляции", – сообщила президент.
Она напомнила согражданам, что "ковид никуда не делся" и призвала делать тесты при подозрении на заражение и обращаться к врачу.
В последнее время в Молдове, как и в Украине, растет количество заражений коронавирусом.
Напомним, на прошлой неделе Майя Санду официально объявила о своем вступлении в президентскую гонку, тогда как пророссийский экс-президент Игорь Додон не идет на выборы и поддержал кандидатуру бывшего генпрокурора Александра Стояногло.
Президентские выборы в Молдове пройдут 20 октября.
Действующая власть соединила голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.
Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье План "Победа" для Молдовы: как в РФ хотят одолеть Санду на выборах президента.