Шольц сподівається на швидке посилення законів щодо носіння ножів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після атаки у місті Золінген, внаслідок якої загинули троє осіб, висловив сподівання на швидке посилення законів щодо носіння ножів.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

У понеділок Шольц відвідав місце злочину, де він поклав білу троянду на місці, де було вбито двох чоловіків, віком 67 і 56 років, і 56-річну жінку, ще вісім людей були поранені.

"Це був тероризм, тероризм проти всіх нас Тепер нам доведеться посилити правила поводження зі зброєю... зокрема, щодо використання ножів. Я впевнений, що це станеться дуже швидко", – сказав Шольц.

Реклама:

Нещодавно в Німеччині обговорювалося можливе обмеження довжини ножів, які можна носити в громадських місцях, з 12 сантиметрів до 6.

Канцлер також додав, що уряд робитиме все можливе, щоб забезпечити депортацію тих, "хто не може і не має права залишатися в Німеччині".

Нагадаємо, напад стався увечері 23 серпня під час святкувань до дня міста. Від ножових поранень троє людей загинули на місці і вісім опинились у лікарні.

Нападника затримали два дні потому – у неділю, він виявився мігрантом із Сирії та ймовірним прихильником ІДІЛ.

Терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за напад і випустило відео нібито за участі нападника, хоча невідомо, коли воно було записане і чи справді це та особа.