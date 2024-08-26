Шольц надеется на скорое ужесточение законов о ношении ножей

Канцлер Германии Олаф Шольц после атаки в городе Золинген, в результате которой погибли три человека, выразил надежду на скорое ужесточение законов о ношении ножей.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В понедельник Шольц посетил место преступления, где он положил белую розу на месте, где были убиты двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина, еще восемь человек были ранены.

"Это был терроризм, терроризм против всех нас Теперь нам придется ужесточить правила обращения с оружием... в частности, в отношении использования ножей. Я уверен, что это произойдет очень быстро", – сказал Шольц.

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Недавно в Германии обсуждалось возможное ограничение длины ножей, которые можно носить в общественных местах, с 12 сантиметров до 6.

Канцлер также добавил, что правительство будет делать все возможное, чтобы обеспечить депортацию тех, "кто не может и не имеет права оставаться в Германии".

Напомним, нападение произошло вечером 23 августа во время празднования ко дню города. От ножевых ранений три человека погибли на месте и восемь оказались в больнице.

Нападавшего задержали два дня спустя – в воскресенье, он оказался мигрантом из Сирии и вероятным сторонником ИГИЛ.

Террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение и выпустила видео якобы с участием нападавшего, хотя неизвестно, когда оно было записано и действительно ли это тот человек.