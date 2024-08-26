У Польщі сталась ДТП з туристичним автобусом: 13 постраждалих
Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 14:38 —
У Польщі внаслідок зіткнення туристичного автобуса з легковим автомобілем постраждали 13 осіб, двоє перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Аварія сталась у місті Любранець, що в Куявсько-Поморському воєводстві.
За попередніми даними, легковий автомобіль, виїжджаючи з другорядної дороги, врізався в бік автобуса. Після зіткнення автобус перекинувся.
Інші обставини інциденту з'ясовуються.
На місці події приземлилися два вертольоти Повітряно-рятувальної служби, щоб доставити до лікарень важкопоранених пасажирів.
Загалом в автобусі перебувало 17 осіб.
Нагадаємо, у Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.
Перед цим у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.