У Польщі сталась ДТП з туристичним автобусом: 13 постраждалих

У Польщі внаслідок зіткнення туристичного автобуса з легковим автомобілем постраждали 13 осіб, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталась у місті Любранець, що в Куявсько-Поморському воєводстві.

За попередніми даними, легковий автомобіль, виїжджаючи з другорядної дороги, врізався в бік автобуса. Після зіткнення автобус перекинувся.

Реклама:

Інші обставини інциденту з'ясовуються.

На місці події приземлилися два вертольоти Повітряно-рятувальної служби, щоб доставити до лікарень важкопоранених пасажирів.

Загалом в автобусі перебувало 17 осіб.

Нагадаємо, у Варшаві вдень 23 серпня сталася ДТП за участю маршрутного автобуса, легковика і трамвая, одна людина отримала поранення.

Перед цим у Польщі понад 20 осіб потрапили до лікарень після ДТП з автобусом у Нижній Сілезії.