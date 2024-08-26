В Польше произошло ДТП с туристическим автобусом: 13 пострадавших
Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 14:38 —
В Польше в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Авария произошла в городе Любранец, что в Куявско-Поморском воеводстве.
По предварительным данным, легковой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, врезался в сторону автобуса. После столкновения автобус перевернулся.
Другие обстоятельства инцидента выясняются.
На месте происшествия приземлились два вертолета Воздушно-спасательной службы, чтобы доставить в больницы тяжелораненых пассажиров.
Всего в автобусе находилось 17 человек.
Напомним, в Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.
Перед тем в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.