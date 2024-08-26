У Сербії у вересні запрацюють СМС-сповіщення про надзвичайні ситуації

Уряд Сербії домовився з 15 вересня запровадити в країні державну систему передачі інформації громадянам, яка інформуватиме про стихійні лиха та надзвичайні ситуації через СМС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич і міністр інформації та телекомунікацій Деян Рістіч у понеділок, 26 серпня, підписали угоду про співпрацю щодо передачі термінової інформації громадянам у разі загрози стихійного лиха або техніко-технологічної аварії.

Це означає, що в майбутньому про сильні бурі, пожежі, землетруси, радіацію сербам будуть повідомляти за допомогою СМС. Сигнал тривоги буде відправлятися з центру спеціально сформованою командою і робочою групою, відповідальною за кризові ситуації.

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Система передбачатиме отримання СМС-повідомлення про надзвичайну ситуацію з інструкціями про те, як себе поводити, і діятиме на території Сербії, тобто тільки на тій частині території, де відбувається надзвичайна ситуація.

Голова сербського МВС уточнив, що тестування системи вже почалося, а 15 вересня вона запрацює повністю.

Міністр інформації та телекомунікацій Деян Рістіч заявив, що Сербія стане однією з чотирьох європейських країн, які матимуть систему для інформування громадян про термінові та надзвичайні ситуації.

Він додав, що сербський уряд хоче укласти угоду, згідно з якою іноземці, які подорожують Сербією, отримуватимуть повідомлення про можливі надзвичайні ситуації через своїх операторів.

Нагадаємо, Естонія планує тестувати нову систему оповіщення населення про небезпеку, яка дозволить миттєво надсилати попередження на cмартфони навіть в умовах поганого покриття.

У Польщі також хочуть реформувати систему цивільного захисту і, відповідно, оповіщення людей про небезпеки.