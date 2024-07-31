У Литві перевірять, чому люди не отримали сповіщень перед руйнівним буревієм

Міністерство внутрішніх справ Литви ініціює розслідування з приводу того, чому люди не отримали попереджень про небезпеку перед потужним буревієм, що накрив країну у неділю і завдав великої шкоди.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що розпорядилася провести офіційне розслідування щодо відсутності сповіщень для мешканців країни про загрозу.

Метою розслідування буде з’ясування обставин, чому служби надзвичайних ситуацій не запустили систему раннього оповіщення, та чи не було це наслідком недбалості, чи проявом недоліку організації роботи.

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"Системи оповіщення населення мають працювати безпроблемно, і усі відповідальні органи мають чітко знати свої завдання і сферу відповідальності. Ми маємо винести уроки з цієї ситуації і зробити усе, щоб такого не повторилося", – заявила Білотайте після зустрічі із керівником пожежно-рятувальної служби PAGD.

У Метеорологічному відомстві Литви кажуть, що PAGD мала інформацію про наближення сильної бурі. Водночас у службі стверджують, що не запустили систему оповіщення населення, тому що прогноз погоди не вказував на щось надзвичайне.

Нагадаємо, буревій рідкісної сили накрив північ Польщі та країни Балтії у неділю, завдавши чималих збитків та спричинивши загибель п’яти осіб – чотирьох у Польщі та однієї людини у Литві.

Одразу після бурі у Литві без світла залишилися близько 300 000 людей, поза містами подекуди повністю зник мобільний зв’язок і люди скаржаться, що ніяк не могли сконтактувати з рятувальними службами.

Багатьом світло повернули відносно швидко, зокрема у містах та густонаселених районах, проте десятки тисяч досі без електропостачання. Оператор електромережі ESО визнав, що повністю відновити електропостачання вдасться не раніше суботи.