В Сербии в сентябре заработают СМС-оповещения о чрезвычайных ситуациях
Правительство Сербии договорилось с 15 сентября ввести в стране государственную систему передачи информации гражданам, которая будет информировать о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях через СМС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич и министр информации и телекоммуникаций Деян Ристич в понедельник, 26 августа, подписали соглашение о сотрудничестве по передаче срочной информации гражданам в случае угрозы стихийного бедствия или технико-технологической аварии.
Это означает, что в будущем о сильных бурях, пожарах, землетрясениях, радиации сербам будут сообщать с помощью СМС. Сигнал тревоги будет отправляться из центра специально сформированной командой и рабочей группой, ответственной за кризисные ситуации.
Система будет предусматривать получение СМС-сообщения о чрезвычайной ситуации с инструкциями о том, как себя вести, и будет действовать на территории Сербии, то есть только на той части территории, где происходит чрезвычайная ситуация.
Глава сербского МВД уточнил, что тестирование системы уже началось, а 15 сентября она заработает полностью.
Министр информации и телекоммуникаций Деян Ристич заявил, что Сербия станет одной из четырех европейских стран, которые будут иметь систему для информирования граждан о срочных и чрезвычайных ситуациях.
Он добавил, что сербское правительство хочет заключить соглашение, согласно которому иностранцы, путешествующие по Сербии, будут получать сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях через своих операторов.
Напомним, Эстония планирует тестировать новую систему оповещения населения об опасности, которая позволит мгновенно отправлять предупреждения на смартфоны даже в условиях плохого покрытия.
В Польше также хотят реформировать систему гражданской защиты и, соответственно, оповещения людей об опасностях.