В Сербии в сентябре заработают СМС-оповещения о чрезвычайных ситуациях

Правительство Сербии договорилось с 15 сентября ввести в стране государственную систему передачи информации гражданам, которая будет информировать о стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях через СМС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич и министр информации и телекоммуникаций Деян Ристич в понедельник, 26 августа, подписали соглашение о сотрудничестве по передаче срочной информации гражданам в случае угрозы стихийного бедствия или технико-технологической аварии.

Это означает, что в будущем о сильных бурях, пожарах, землетрясениях, радиации сербам будут сообщать с помощью СМС. Сигнал тревоги будет отправляться из центра специально сформированной командой и рабочей группой, ответственной за кризисные ситуации.

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Система будет предусматривать получение СМС-сообщения о чрезвычайной ситуации с инструкциями о том, как себя вести, и будет действовать на территории Сербии, то есть только на той части территории, где происходит чрезвычайная ситуация.

Глава сербского МВД уточнил, что тестирование системы уже началось, а 15 сентября она заработает полностью.

Министр информации и телекоммуникаций Деян Ристич заявил, что Сербия станет одной из четырех европейских стран, которые будут иметь систему для информирования граждан о срочных и чрезвычайных ситуациях.

Он добавил, что сербское правительство хочет заключить соглашение, согласно которому иностранцы, путешествующие по Сербии, будут получать сообщения о возможных чрезвычайных ситуациях через своих операторов.

Напомним, Эстония планирует тестировать новую систему оповещения населения об опасности, которая позволит мгновенно отправлять предупреждения на смартфоны даже в условиях плохого покрытия.

В Польше также хотят реформировать систему гражданской защиты и, соответственно, оповещения людей об опасностях.