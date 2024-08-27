Німецькі консерватори застерегли від підтримки ультраправих на земельних виборах

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц і його баварського партнера Христистиянсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер застерегли громадян від голосування за ультраправих на земельних виборах, що пройдуть у Саксонії і Тюрингії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Саксонії ХДС і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" будуть тісно конкурувати за перше місце на земельних виборах, що пройдуть цієї неділі.

Мерц і Зьодер разом застерегли від підтримки "АдН", а прем’єр землі Міхаель Кречмер (представник ХДС) заявив, що вибори будуть для Саксонії доленосними.

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Фрідріх Мерц на передвиборчій події заявив, що політсила "не готова віддавати країну людям, які хочуть інакшу політику, інакшу країну, інакше суспільство і не мають нічого спільного з нашою демократією". Також політик нагадав, що за подіями у Німеччині спостерігають інші країни.

Прем’єр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер заявив, що "АдН" за жодних обставин не має стати головною політсилою чи то у Саксонії, чи будь-де у Німеччині, тому що "поведе країну в абсолютно неправильному напрямку".

Кречмер заявив, що "вибори будуть доленосними і на кону стоїть усе".

"Те, хто стане керівною політсилою, визначить дуже мала кількість голосів. Ми зобов’язані бути першими, щоб отримати мандат на управління, і щоб у цієї країни було справді гарне майбутнє", – заявив чинний прем’єр Саксонії.

Раніше Мерц підтвердив, що ХДС не вступатиме в союз з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Трохи більше ніж за тиждень до земельних виборів у Тюрингії та Саксонії опитування показували лідерство праворадикальної "Альтернативи для Німеччини".