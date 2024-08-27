Німецькі консерватори застерегли від підтримки ультраправих на земельних виборах
Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц і його баварського партнера Христистиянсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер застерегли громадян від голосування за ультраправих на земельних виборах, що пройдуть у Саксонії і Тюрингії.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
У Саксонії ХДС і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" будуть тісно конкурувати за перше місце на земельних виборах, що пройдуть цієї неділі.
Мерц і Зьодер разом застерегли від підтримки "АдН", а прем’єр землі Міхаель Кречмер (представник ХДС) заявив, що вибори будуть для Саксонії доленосними.
Фрідріх Мерц на передвиборчій події заявив, що політсила "не готова віддавати країну людям, які хочуть інакшу політику, інакшу країну, інакше суспільство і не мають нічого спільного з нашою демократією". Також політик нагадав, що за подіями у Німеччині спостерігають інші країни.
Прем’єр Баварії та лідер ХСС Маркус Зьодер заявив, що "АдН" за жодних обставин не має стати головною політсилою чи то у Саксонії, чи будь-де у Німеччині, тому що "поведе країну в абсолютно неправильному напрямку".
Кречмер заявив, що "вибори будуть доленосними і на кону стоїть усе".
"Те, хто стане керівною політсилою, визначить дуже мала кількість голосів. Ми зобов’язані бути першими, щоб отримати мандат на управління, і щоб у цієї країни було справді гарне майбутнє", – заявив чинний прем’єр Саксонії.
Раніше Мерц підтвердив, що ХДС не вступатиме в союз з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".
Трохи більше ніж за тиждень до земельних виборів у Тюрингії та Саксонії опитування показували лідерство праворадикальної "Альтернативи для Німеччини".