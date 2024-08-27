Немецкие "христианские демократы" предостерегли от поддержки "АдГ" на земельных выборах
Лидеры "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц и баварского партнера партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зёдер предостерегли граждан от голосования за ультраправых на земельных выборах, которые пройдут в Саксонии и Тюрингии.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
В Саксонии "ХДС" и ультраправая "Альтернатива для Германии" будут тесно конкурировать за первое место на земельных выборах, которые пройдут в это воскресенье.
Мерц и Зёдер вместе предостерегли от поддержки "АдГ", а премьер земли Михаэль Кречмер (представитель "ХДС") заявил, что выборы будут для Саксонии "судьбоносными".
Фридрих Мерц на предвыборном событии заявил, что политсила "не готова отдавать страну людям, которые хотят иную политику, иную страну, иное общество и не имеют ничего общего с нашей демократией". Также политик напомнил, что за событиями в Германии наблюдают другие страны.
Премьер Баварии и лидер "ХСС" Маркус Зёдер заявил, что "АдГ" ни при каких обстоятельствах не должна стать главной политсилой в Саксонии и где-либо в Германии, потому что "поведет страну в абсолютно неправильном направлении".
Кречмер заявил, что "выборы будут судьбоносными и на кону стоит все".
"То, кто станет правящей политсилой, определит очень малое количество голосов. Мы обязаны быть первыми, чтобы получить мандат на управление и чтобы у этой страны было действительно хорошее будущее", – заявил премьер Саксонии.
Ранее Мерц подтвердил, что "ХДС" не будет вступать в союз с ультраправой "Альтернативой для Германии" ("АдГ").
Чуть больше чем за неделю до земельных выборов в Тюрингии и Саксонии опросы показывали лидерство праворадикальной "Альтернативы для Германии".