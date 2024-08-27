Немецкие "христианские демократы" предостерегли от поддержки "АдГ" на земельных выборах

Лидеры "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц и баварского партнера партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зёдер предостерегли граждан от голосования за ультраправых на земельных выборах, которые пройдут в Саксонии и Тюрингии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Саксонии "ХДС" и ультраправая "Альтернатива для Германии" будут тесно конкурировать за первое место на земельных выборах, которые пройдут в это воскресенье.

Мерц и Зёдер вместе предостерегли от поддержки "АдГ", а премьер земли Михаэль Кречмер (представитель "ХДС") заявил, что выборы будут для Саксонии "судьбоносными".

Реклама:

Фридрих Мерц на предвыборном событии заявил, что политсила "не готова отдавать страну людям, которые хотят иную политику, иную страну, иное общество и не имеют ничего общего с нашей демократией". Также политик напомнил, что за событиями в Германии наблюдают другие страны.

Премьер Баварии и лидер "ХСС" Маркус Зёдер заявил, что "АдГ" ни при каких обстоятельствах не должна стать главной политсилой в Саксонии и где-либо в Германии, потому что "поведет страну в абсолютно неправильном направлении".

Кречмер заявил, что "выборы будут судьбоносными и на кону стоит все".

"То, кто станет правящей политсилой, определит очень малое количество голосов. Мы обязаны быть первыми, чтобы получить мандат на управление и чтобы у этой страны было действительно хорошее будущее", – заявил премьер Саксонии.

Ранее Мерц подтвердил, что "ХДС" не будет вступать в союз с ультраправой "Альтернативой для Германии" ("АдГ").

Чуть больше чем за неделю до земельных выборов в Тюрингии и Саксонии опросы показывали лидерство праворадикальной "Альтернативы для Германии".