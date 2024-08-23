Ультраправі лідирують напередодні місцевих виборів на сході Німеччини

Трохи більше ніж за тиждень до земельних виборів у східнонімецьких землях Тюрингії та Саксонії опитування показують лідерство праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Таким є результат опитування, опублікованого у четвер інститутом дослідження громадської думки Infratest dimap, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"АдН" лідирує в Тюрингії з 30% голосів. Християнські демократи (ХДС) мають 23% підтримки, а новий альянс Сари Вагенкнехт (BSW), який поєднує ліву економічну політику з антиміграційною позицією, – 17%.

Ліві здобувають 13%, а соціал-демократи Олафа Шольца – 7%. "Зелені" набирають всього 3%, що є нижчим за прохідний бар'єр до регіонального парламенту, а пробізнесові вільні демократи (FDP) – менше 3%.

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У Саксонії відповідне опитування показує, що ХДС отримує 31%, а "АдН" – 30%. Третьою найсильнішою силою була б BSW з 14%.

СДПН отримує 7%, а "Зелені" – 6%. Із всього 4% голосів партія Die Linke не пройде до земельного парламенту.

У Саксонії і Тюрингії внутрішня розвідувальна служба Німеччини класифікує "АдН" як підтверджену правоекстремістську партію.

Соціал-демократи, "Зелені" та вільні демократи формують національний уряд Німеччини в коаліції в Берліні на чолі з канцлером Олафом Шольцом, який стає все більш непопулярним серед виборців.

Виходячи з даних опитувань, цілком можливо, що жодна група партій, які бажають працювати разом, не зможе отримати більшість голосів в обох землях, особливо в Тюрингії. Очікують, що переговори про формування урядів будуть складними.

Напередодні виборів у Саксонії і Тюрингії лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц підтвердив, що його політсила не вступатиме в союз з "Альтернативою для Німеччини"

На федеральному рівні "Альтернатива для Німеччини" могла б отримати 18% голосів на виборах, згідно з одним із останніх опитувань.