Лідер опозиції Німеччини відкинув можливість союзу з ультраправими

У Німеччині лідер опозиційного "Християнсько-демократичного союзу" за 10 днів до земельних виборів у східнонімецьких землях Саксонія і Тюрінгія підтвердив, що його політсила не вступатиме в союз з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Заяву Мерца наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Питання можливого союзу з ультраправими є особливо актуальним для Саксонії та Тюрінгії, оскільки опитування показують, що формування дієвої коаліції в обох землях може виявитися дуже складним після голосування 1 вересня.

"Наше слово залишається в силі. Ми цього не зробимо", – сказав Мерц.

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Він назвав "АдН" крайньою правою партією і сказав, що так вважає не лише ХДС на національному рівні, але й усі її земельні осередки.

Лідер ХДС відвідав Тюрінгію, щоб допомогти у проведенні передвиборчої кампанії.

Він проводив передвиборчу кампанію в Ерфурті разом з кандидатом від ХДС на посаду прем'єр-міністра Тюрінгії Маріо Фойгтом.

Опитування в Тюрингії вже давно ставлять "АдН" попереду всіх інших партій.

Зокрема, дослідження Forsa, опубліковане цього тижня, дає їм 30% підтримки, що на 9% більше, ніж ХДС, яка, за прогнозами, буде другою за величиною партією.

У Саксонії "АдН" також набирає близько 30%, але з невеликим відривом від ХДС (33%).

Виходячи з даних опитувань, цілком можливо, що жодна група партій, які бажають працювати разом, не зможе отримати більшість голосів в обох землях, особливо в Тюрингії.

Там сукупна прогнозована частка голосів ХДС, соціал-демократів і зелених – якщо припустити, що всі три партії можуть вступити в непростий союз – наразі не дотягує до 50%.

На федеральному рівні "Альтернатива для Німеччини" могла б отримати 18% голосів на виборах, згідно з одним із останніх опитувань.

Також повідомляли, що "АдН" постала перед проблемою в землі Північний Рейн-Вестфалія: одне з районних об’єднань, імовірно, завищило число учасників, що може вплинути й на федеральні вибори 2025 року.