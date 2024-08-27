Байден поговорив з прем’єром Індії про його візит в Україну

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорювали візит індійського лідера до України.

Про це йдеться у заяві Білого дому, яку наводить "Європейська правда".

В ході розмови Байден подякував Моді за його візити до Польщі та України, які стали першими за останні десятиліття, а також за його послання миру та постійну гуманітарну підтримку України, включаючи її енергетичний сектор.

Обидва лідери "підтвердили свою незмінну підтримку мирного врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права на основі Статуту ООН".

Реклама:

Байден і Моді також підкреслили свою незмінну відданість спільній роботі задля сприяння миру та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це був перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

В рамках візиту Моді було узгоджено угоди про співпрацю між Україною та Індією в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.

Перед поїздкою до України Моді відвідував Польщу і обговорював з прем'єром країни Дональдом Туском припинення розв'язаної РФ війни.