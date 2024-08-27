Байден поговорил с премьером Индии о его визите в Украину

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которого обсуждали визит индийского лидера в Украину.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое приводит "Европейская правда".

В ходе разговора Байден поблагодарил Моди за его визиты в Польшу и Украину, которые стали первыми за последние десятилетия, а также за его послание мира и постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор.

Оба лидера "подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом на основе Устава ООН".

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Байден и Моди также подчеркнули свою неизменную приверженность совместной работе для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это был первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

В рамках визита Моди были согласованы соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.

Перед поездкой в Украину Моди посещал Польшу и обсуждал с премьер-министром Дональдом Туском прекращение развязанной РФ войны.