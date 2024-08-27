Глава МЗС Литви вважає штучно роздутим скандал з придбанням його родиною вілли у Греції

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, якому досі доводиться виправдовуватись за придбання його родиною вілли у Греції, вважає, що цей скандал роздмухали штучно.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Він дав зрозуміти, що критично ставиться до засобів масової інформації, які, за його словами, не оцінюють належним чином публікації інших колег зі ЗМІ.

"Якби хтось, будь-яка політична особа роздмухувала штучний скандал про якусь іншу особу в політиці, ви б не дозволили його висвітлити. Ви б не дозволили мені прокоментувати, ви б не пішли, ви б не напали на цю людину тому, що ви – критичні до політиків. Але коли ваші колеги з іншого ЗМІ роблять те ж саме, ви не спромагаєтеся бути критичними", – сказав Ландсбергіс.

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На запитання про ініціативу опозиції викликати очільника МЗС на трибуну залу пленарних засідань Сейму для роз'яснення ситуації, Ландсбергіс повторив, що дав уже всі відповіді.

"Я повністю відповів на всі запитання. Якщо ви читаєте ЗМІ, то на все є відповіді. Більше нічого сказати з цього приводу я не можу і не думаю, що повинен, тільки тому що ви не встигли поставити свої запитання, а інші ЗМІ про це запитали", – зазначив він.

Нещодавно литовська опозиція заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.

У литовській опозиції стверджують, що сім’я Ландсбергіса "готувалась до втечі з Литви", оскільки придбала віллу якраз перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Вона зажадала свідчень голови МЗС у Сеймі щодо обставин купівлі, чому він не повідомив про неї публічно і чи отримав вигоду від влади Греції як посадова особа.

У відповідь Ландсбергіс заявив, що спекуляції про те, чому його сім'я придбала нерухомість на грецькому острові, не мають нічого спільного з реальністю.