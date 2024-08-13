У Литві спалахнув скандал через грецьку віллу голови МЗС

Опозиція в литовському Сеймі у вівторок, 13 серпня, заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Минулого тижня газета Lietuvos rytas повідомила, що дружина голови МЗС Литви Аустея Ландсбергіене в лютому 2022 року придбала будинок площею 313 квадратних метрів з двома відкритими терасами та будинок площею 23 квадратних метри на грецькому острові Егіна.

У лютому 2022 року Ландсбергіене сплатила перший внесок у розмірі 255 тисяч євро і зареєструвала нерухомість на своє ім'я через міжнародне агентство нерухомості Engel & Volkers. У деклараціях за 2022 і 2023 роки вона задекларувала нерухомість за кордоном вартістю 795 тисяч євро.

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У литовській опозиції стверджують, що сім’я Ландсбергіса "готувалась до втечі з Литви", оскільки придбала віллу якраз перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Вона зажадала свідчень голови МЗС у Сеймі щодо обставин купівлі, чому він не повідомив про неї публічно і чи отримав вигоду від влади Греції як посадова особа.

Тимчасовий голова фракції литовських християнських демократів Юргіс Разма заявив, що спілкувався про ситуацію з Ландсбергісом і що купівля вілли почалась задовго до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Він, однак, додав, що це має публічно прокоментувати сам голова МЗС. Він нині перебуває в неоплачуваній відпустці, тож у вівторок не з’явився на позачергове засідання Сейму.

За словами Агне Ширінскене, представниці Змішаної групи депутатів Сейму, відповіді Ландсберга очікуються 10 вересня – в перший день осінньої сесії Сейму.

Нинішній голова МЗС Литви обіймає цю посаду з грудня 2020 року та відомий активною підтримкою України й критикою Росії. У ЗМІ фігурувало ім’я Ландсбергіса як можливого кандидата в єврокомісари від Литви.