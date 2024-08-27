Глава МИД Литвы считает искусственно раздутым скандал вокруг виллы в Греции

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, которому до сих пор приходится оправдываться за приобретение его семьей виллы в Греции, считает, что этот скандал раздули искусственно.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Он дал понять, что критически относится к средствам массовой информации, которые, по его словам, не оценивают должным образом публикации других коллег из СМИ.

"Если бы кто-то, любое политическое лицо раздувало искусственный скандал о каком-то другом лице в политике, вы бы не позволили его осветить. Вы бы не позволили мне прокомментировать, вы бы не пошли, вы бы не напали на этого человека потому, что вы – критичны к политикам. Но когда ваши коллеги из другого СМИ делают то же самое, вы не пытаетесь быть критичными", – сказал Ландсбергис.

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На вопрос об инициативе оппозиции вызвать главу МИД на трибуну зала пленарных заседаний Сейма для разъяснения ситуации, Ландсбергис повторил, что дал уже все ответы.

"Я полностью ответил на все вопросы. Если вы читаете СМИ, то на все есть ответы. Больше ничего сказать по этому поводу я не могу и не думаю, что должен, только потому что вы не успели задать свои вопросы, а другие СМИ об этом спросили", – отметил он.

Недавно литовская оппозиция заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.

В литовской оппозиции утверждают, что семья Ландсбергиса "готовилась к бегству из Литвы", поскольку приобрела виллу как раз перед полномасштабным вторжением России в Украину. Она потребовала показаний главы МИД в Сейме относительно обстоятельств покупки, почему он не сообщил о ней публично и получил ли выгоду от властей Греции как должностное лицо.

В ответ Ландсбергис заявил, что спекуляции о том, почему его семья приобрела недвижимость на греческом острове, не имеют ничего общего с реальностью.