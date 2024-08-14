Глава МЗС Литви прокоментував скандал з купівлею вілли

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляє, що спекуляції про те, чому його сім'я придбала нерухомість на грецькому острові, не мають нічого спільного з реальністю.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс стверджує, що скандал створили на рівному місці, ігноруючи не лише той факт, що вся необхідна за законом інформація про віллу була вказана в декларації та оприлюднена, але й порушуючи допустимі межі приватного життя.

І хоча міністр запевняє, що не був здивований заголовками, він зазначає, що важко не образитися на інтерпретації, які поспішили підхопити політичні опоненти.

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"Майно було задекларовано відповідно до всіх вимог. Гроші задекларовані, витрати задекларовані. Ніхто нікуди не ховається. Хочу підкреслити, що активи є особистими", – сказав він.

Глава МЗС також закликав оцінити межі приватності. Останнє, за його словами, стосується як аспектів безпеки, так і членів його сім'ї, які не беруть безпосередньої участі в політиці.

"Як би мені не хотілося, я уникаю публічно говорити про свій дім у Литві, просто тому, що є певні аспекти безпеки. Також є неповнолітні діти. Звичайно, політики також мають певні межі приватності. Вони хотіли б очікувати, що їх поважають, що люди, які безпосередньо не залучені в політику, наприклад, діти або подружжя, повинні мати доступ до приватного життя", – пояснив він.

Водночас політик зазначив, що найбільше його дратує суспільне сприйняття того, що придбання майна пов'язують із широкомасштабною війною, розв'язаною Росією в Україні, та негативною зміною безпекового середовища в регіоні.

Ландсбергіс зазначає, що і він, і його сім'я будуть готові захищати Литву в разі потреби.

Напередодні литовська опозиція заявила про наміри викликати міністра закордонних справ і лідера християнських демократів Габріелюса Ландсбергіса через інформацію про придбану ним у Греції віллу.

У литовській опозиції стверджують, що сім’я Ландсбергіса "готувалась до втечі з Литви", оскільки придбала віллу якраз перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Вона зажадала свідчень голови МЗС у Сеймі щодо обставин купівлі, чому він не повідомив про неї публічно і чи отримав вигоду від влади Греції як посадова особа.

Нинішній голова МЗС Литви обіймає цю посаду з грудня 2020 року та відомий активною підтримкою України й критикою Росії. У ЗМІ фігурувало ім’я Ландсбергіса як можливого кандидата в єврокомісари від Литви.