Німецька опозиція наполягає на необхідності змінити міграційну політику

У Німеччині генеральний секретар опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеманн закликав канцлера Олафа Шольца змінити курс щодо політики надання притулку в країні.

Відповідну заяву Ліннеманн зробив в інтерв’ю Deutschlandfunk, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

Представник ХДС повторив свій заклик припинити прийом біженців з Сирії та Афганістану.

"Я сподіваюся, що канцлер усвідомлює, що так далі тривати не може", – сказав він.

Реклама:

На вівторок запланована зустріч між Шольцом і лідером ХДС Фрідріхом Мерцем, яка, як очікується, буде присвячена міграційній політиці і наслідкам нападу ісламістського терориста в Золінгені, внаслідок якого загинули троє осіб.

Ліннеманн висловив сподівання, що ситуація, яка склалася в Золінгені, підштовхне Шольца до певних дій.

Однак напередодні уряд Німеччини вже дав зрозуміти, що не вважає вимоги щодо запровадження загальної заборони на прийом біженців із Сирії та Афганістану конституційними.

"Це порушило б Основний закон і, можливо, також норми ЄС з прав людини", – заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт.

Три людини загинули і вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі в п'ятницю ввечері. Поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину, 26-річного чоловіка з Сирії.

Після нападу лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц закликав негайно припинити прийом біженців з Сирії та Афганістану.