Немецкая оппозиция настаивает на необходимости изменить миграционную политику

В Германии генеральный секретарь оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн призвал канцлера Олафа Шольца изменить курс относительно политики предоставления убежища в стране.

Соответствующее заявление Линнеманн сделал в интервью Deutschlandfunk, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

Представитель ХДС повторил свой призыв прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана.

"Я надеюсь, что канцлер осознает, что так дальше продолжаться не может", – сказал он.

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На вторник запланирована встреча между Шольцом и лидером ХДС Фридрихом Мерцем, которая, как ожидается, будет посвящена миграционной политике и последствиям нападения исламистского террориста в Золингене, в результате которого погибли три человека.

Линнеманн выразил надежду, что ситуация, которая сложилась в Золингене, подтолкнет Шольца к определенным действиям.

Однако накануне правительство Германии уже дало понять, что не считает требования о введении общего запрета на прием беженцев из Сирии и Афганистана конституционными.

"Это нарушило бы Основной закон и, возможно, также нормы ЕС по правам человека", – заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу вечером. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.

После нападения лидер правоцентристского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц призвал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана.