Кандидатка від лівих на посаду прем'єра Франції розповіла, що "розгнівана" на Макрона

Кандидатка від об'єднаних лівих на посаду прем’єр-міністра Франції Люсі Касте "дуже стурбована" тим, який сигнал посилає президент Емманюель Макрон виборцям, відмовляючи їй у висуванні.

Заяву Касте наводить телеканал BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що відчула "гнів", коли Макрон опублікував заяву, в якій оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Касте.

"Демократія нічого не означає в очах президента, і я вважаю це надзвичайно небезпечним", – підкреслила вона.

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Касте нагадала, що ліві вийшли на перше місце на парламентських виборах, хоча і не отримали абсолютної більшості.

"Ми маємо справу з президентом республіки, який хоче бути президентом республіки, прем'єр-міністром і лідером партії одночасно. Інституції не можуть так працювати…це неповага до французів і до демократії", – продовжила вона.

На вівторок Макрон скликав нові консультації щодо призначення уряду, однак ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них.

Нагадаємо, французький президент почав консультації з політичними партіями щодо призначення прем’єра 23 серпня.

Жодна партійна група не має достатньої кількості місць для абсолютної більшості у Національній асамблеї (289 голосів).

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

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