Кандидат от левых на пост премьера Франции рассказала, что "разгневана" на Макрона

Кандидат от объединенных левых на пост премьер-министра Франции Люси Касте "очень обеспокоена" тем, какой сигнал посылает президент Эмманюэль Макрон избирателям, отказывая ей в выдвижении.

Заявление Касте приводит телеканал BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что почувствовала "гнев", когда Макрон опубликовал заявление, в котором объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Касте.

"Демократия ничего не значит в глазах президента, и я считаю это чрезвычайно опасным", – подчеркнула она.

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Касте напомнила, что левые вышли на первое место на парламентских выборах, хотя и не получили абсолютного большинства.

"Мы имеем дело с президентом республики, который хочет быть президентом республики, премьер-министром и лидером партии одновременно. Институты не могут так работать... это неуважение к французам и к демократии", – продолжила она.

На вторник Макрон созвал новые консультации по назначению правительства, однако левые уже объявили о своем отказе от участия в них.

Напомним, французский президент начал консультации с политическими партиями по назначению премьера 23 августа.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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