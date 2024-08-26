Макрон відхилив призначення прем’єрки від лівих і починає нові консультації

Президент Франції Емманюель Макрон після консультацій із усіма парламентськими партіями відмовився призначати прем’єр-міністром Люсі Касте, кандидатуру якої запропонував найбільший лівий парламентський блок.

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу ввечері в понеділок, 26 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Макрон заявив, що виключає призначення прем’єр-міністра від "Нового народного фронту" в ім'я "інституційної стабільності", а вже у вівторок, 27 серпня, почне нові консультації "з партійними лідерами" та "особистостями".

"Моя відповідальність полягає в тому, що країна не повинна бути заблокована або ослаблена. Правлячі політичні партії не повинні забувати про виняткові обставини, в яких були обрані їхні депутати у другому турі парламентських виборів", – підкреслив він.

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Французький лідер також закликав лівий блок "співпрацювати з іншими політичними силами".

Нагадаємо, Макрон почав консультації з політичними партіями щодо призначення прем’єра 23 серпня.

Жодна партійна група не має достатньої кількості місць для абсолютної більшості у Національній асамблеї (289 голосів).

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

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